Україна евакуювала з Афганістану ще 400 людей

До України з Афганістану вилетіли три літаки із майже 400 евакуйованими особами

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 осіб, які вилетіли з Кабула трьома літаками.

"Десь близько 400 осіб евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину-півтори сяде третій. На бортах багато громадян України, є громадяни США, журналісти в тому числі", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, 27 серпня посол України в Афганістані Василь Серватюк заявив, що в країні залишається понад 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами.

За матеріалами Еспресо TV