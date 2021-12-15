Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин для врегулювання ситуації на сході, однак потрібне таке саме бажання і з боку РФ.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Потрібне таке саме бажання зупинити війну і з боку Російської Федерації”, - сказав Президент.

Зеленський зауважив, що розглядає можливість зустрічі лідерів нормандського формату, проте наголосив, що це має бути “не саміт заради саміту”.

Зокрема, глава держави очікує на врегулювання трьох питань: щодо режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами і відкриття КПВВ на Донеччині й Луганщині.

“Це повинні довести лідери нормандського формату до Російської Федерації, й результатом цього має бути зустріч у нормандському форматі, якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні цього питання”, - сказав Зеленський.

Водночас Президент відзначив недостатню результативність нормандського формату нині.

"Що стосується "Норманді". Працює вона чи не працює, залежить тільки від результату. Якби це залежало тільки від України, вона б працювала частіше й результативніше", - заявив глава держави.

У цьому зв’язку він зазначив, що Україна працює над “паралельними кроками”.

“Радий, що США сьогодні хочуть відігравати ту чи іншу роль, я б хотів, щоб вони відігравали одну з головних, а не епізодичних ролей у цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитися до нормандського формату і, може, це і неправильно, ми можемо іти і паралельним треком, ми готові і до самітів тристоронніх, але не можна без України вирішувати щось про Україну”, - наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де бере участь у шостому саміті Східного партнерства.

9 грудня після телефонної розмови президентів України й Сполучених Штатів Америки керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що США ухвалили рішення активно долучитися до процесу мирного врегулювання ситуації в Україні, однак формат поки що не визначений. За матеріалами Укрінформ.