Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ – Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин для врегулювання ситуації на сході, однак потрібне таке саме бажання і з боку РФ.
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Україна готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Потрібне таке саме бажання зупинити війну і з боку Російської Федерації”, - сказав Президент.
Зеленський зауважив, що розглядає можливість зустрічі лідерів нормандського формату, проте наголосив, що це має бути “не саміт заради саміту”.
Зокрема, глава держави очікує на врегулювання трьох питань: щодо режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами і відкриття КПВВ на Донеччині й Луганщині.
“Це повинні довести лідери нормандського формату до Російської Федерації, й результатом цього має бути зустріч у нормандському форматі, якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні цього питання”, - сказав Зеленський.
Водночас Президент відзначив недостатню результативність нормандського формату нині.
"Що стосується "Норманді". Працює вона чи не працює, залежить тільки від результату. Якби це залежало тільки від України, вона б працювала частіше й результативніше", - заявив глава держави.
У цьому зв’язку він зазначив, що Україна працює над “паралельними кроками”.
“Радий, що США сьогодні хочуть відігравати ту чи іншу роль, я б хотів, щоб вони відігравали одну з головних, а не епізодичних ролей у цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитися до нормандського формату і, може, це і неправильно, ми можемо іти і паралельним треком, ми готові і до самітів тристоронніх, але не можна без України вирішувати щось про Україну”, - наголосив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де бере участь у шостому саміті Східного партнерства.
9 грудня після телефонної розмови президентів України й Сполучених Штатів Америки керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що США ухвалили рішення активно долучитися до процесу мирного врегулювання ситуації в Україні, однак формат поки що не визначений. За матеріалами Укрінформ.