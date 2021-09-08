Україна хоче розширення санкцій проти Росії за Крим

Міністерство закордонних справ України вітає рішення ЄС про продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму. Водночас українська сторона хоче розширити санкційний список.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

Як наголосила представниця МЗС, дія європейських санкцій має продовжуватися до того моменту, поки Росія не поверне Україні всі незаконно окуповані території.

"Україна працюватиме разом з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із незаконними арештами 3 та 4 вересня в Криму", - заявила вона.

Зазначимо, Джапарова говорить про затримання в Криму чотирьох кримських татар та заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова російськими силовиками та їх подальший арешт у справі про нібито "диверсію".