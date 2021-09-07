Україна хоче укласти угоди про безвізовий режим та зону вільної торгівлі з США - Кулеба

Україна на переговорах з американськими партнерами просуває ідею укладення угод про безвізовий режим та зону вільної торгівлі з США. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", повідомляє "Укрінформ".

"Ми постійно порушуємо з американськими партнерами питання безвізу... У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку, і ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і бажано їх заробляти завдяки тому, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви, і, як Польща, потім витрачати їх на оборону", - сказав Кулеба.

6 серпня 2021 року сенатори США від республіканської партії під час брифінгу в Києві виступили з підтримкою укладання договору про зону вільної торгівлі з Україною.