Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз

Україна і Китай підпишуть угоду про безвізовий режим.

Про це під час першої телефонної розмови домовилися президент України Володимир Зеленський і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відзначається, що Зеленський і Сі Цзіньпін обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між країнами і домовилися укласти угоду про безвізовий режим між Україною і Китаєм.

Також лідери держав обмінялися привітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною і КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Зеленський подякував голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.

"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - сказав він.

Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.

"Китай - торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проєктів", - зауважив президент України.

Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.

Голова КНР відзначив важливість президентського проекту "Велике будівництво" й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі.

Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці у сфері торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.

Також Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю.

Голова КНР, своєю чергою, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час. За матеріалами УНІАН.