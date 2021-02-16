Україна і Словаччина планують спростити перетин кордону та запровадити спільний контроль

Україна та Словаччина працюватимуть над спрощенням перетину кордону та запровадженням спільного контролю в прикордонних пунктах

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року ми хочемо провести бізнес-форум між українськими і словацькими компаніями під егідою двох міністерств закордонних справ. У нас є серйозні проекти в енергетичній сфері. Ми також будемо працювати над спрощенням перетину кордону та запровадженням спільного контролю в прикордонних пунктах", - сказав Кулеба на пресконференції після зустрічі з головою МЗС Словаччини Іваном Корчоком у Києві.

Очільник МЗС України також повідомив про підписання ним і його словацьким колегою плану консультацій між міністерствами на 2021 і 2022 роки.

"Між Україною і Словаччиною - зразкові відносини, немає жодних перешкод або проблемних питань, які заважали б нам реалізовувати спільні проекти. Сьогодні ми говорили про ЄС, європейську інтеграцію України, НАТО і в цьому контексті я вдячний Словаччині за постійну підтримку України на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції України", - сказав Кулеба.

Як повідомляє "Укрінформ", Іван Корчок, своєю чергою, заявив про зацікавленість у сприятливому бізнес-кліматі в Україні для інвесторів зі Словаччини.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб словацькі партнери, які хочуть інвестувати та працювати в Україні, розуміли надійність українського права і його застосування, щоб в майбутньому у них не виникало проблем, тому що це важливо, коли ти хочеш інвестувати в іншу країну", - сказав Корчок. За матеріалами Еспресо TV