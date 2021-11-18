Україна і США однаково оцінюють ризики й загрози з боку Росії – Резніков

Україна і США інтенсивно контактують у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на східному й південному кордонах України та мають спільні бачення й оцінки розвитку ситуації.

Про це заявив у четвер міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном у Пентагоні.

«Наші оборонні відомства, наші розвідки знаходяться у постійному контакті з питань безпеки. На сьогодні у нас є спільна оцінка ризиків і загроз, які концентруються навколо України на східних і південних кордонах», - наголосив Резніков.

Він підкреслив, що гібридна атака на Польщу й Литву за допомогою мігрантів, є черговим доказом прямої небезпеки для Європи, так само як і зосередження російських військ біля українського кордону, передає кореспондент Укрінформу..

«Україна стримує цю загрозу вже восьмий рік, і ми дуже вдячні, що наші американські партнери привернули увагу до чергових військових приготувань Росії. І саме сигнал зі Сполучених Штатів дає сподівання, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора», - зауважив міністр.

Він підкреслив, що одним із його пріоритетів на чолі Міноборони України є всебічний розвиток взаємодії зі Сполученими Штатами, у тому числі, через наповнення конкретними проєктами Рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства, а також інших домовленостей.

«Під час цього візиту я хочу ознайомити колег із головними напрямками роботи, які ми намітили разом із командою. Дуже важливо досягти синергії та сумісності в секторі оборони», - зауважив глава українського військового відомства.

Він наголосив, що російський агресор використовує гібридні види атак і типи зброї, «і він ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч».

Резніков подякував американському народу за підтримку України, особливо в нинішніх умовах агресії з боку РФ.

Міністри оборони України й США Олексій Резніков і Ллойд Остін зустрілися в четвер у Пентагоні для обговорення, зокрема, питань двосторонньої взаємодії у сфері безпеки й оборони.