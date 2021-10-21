Україна і США прискорюють співпрацю в оборонній сфері - Маркарова

Взаємодія між Україною і США у сфері безпеки й оборони наразі прискорюється, у тому числі нарощуються нові напрями співпраці, і останній візит глави Пентагону до Києва лише підтверджує цей поштовх.

Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова.

"Ми, по-перше, прискорюємо і максимально розбудовуємо ті напрями співпраці, які вже заплановані - починаючи від катерів (які США передають в Україну - ред.), підготовки й тренінгів екіпажів. Але будуть також нові елементи співпраці, які ми обговорюємо зараз, і вони знайдуть відображення як у бюджетах наступних років, так і в окремих документах, які підписуватимуться надалі", - зазначила Маркарова.

Вона підкреслила, що плани, пов'язані із двосторонньою співпрацею у сфері безпеки й оборони, дуже великі, "але про деталі ми зможемо говорити, коли вони реалізовуватимуться". З українського боку, за її словами, головна роль у цьому процесі покладатиметься на Збройні сили, Міністерство оборони, "але й дипломати - і посольство, і МЗС України загалом, також дуже активно включені в цей процес".

У цьому контексті посол також зробила акцент на візиті міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва та його зустрічі з вищим керівництвом держави, які відбулися на початку тижня.

"Цей візит був дуже важливим, і ми раді, що він відбувся так швидко після підписання між нашими країнами Рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства під час перебування нашого Президента в США", - зауважила посол.

Вона зазначила, що ухвалення цього документа "відкриває можливості і закладає основи для нашої співпраці по всіх ключових пріоритетах".

Один із цих пріоритетів, за її словами, стосується розбудови воєнно- морських спроможностей України і безпосередньо безпеки в Чорноморському регіоні. "Це важливо для нас, важливо для Сполучених Штатів як нашого стратегічного партнера, і взагалі це питання є надзвичайно важливим для всього нашого регіону",- підкреслила Маркарова.

Тож, сам по собі візит міністра оборони США до України - це вже потужний сигнал. "Але крім цього, під час візиту і президент, і міністр оборони, і головнокомандувач Збройних сил України мали змогу обговорити предметно дуже багато питань. Тому це черговий, а не останній крок у розширенні нашої співпраці", - зауважила Маркарова.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув в Україну 19 жовтня в рамках європейського турне, під час якого він відвідав Грузію, Україну й Румунію. Після візитів глави Пентагону до трьох країн Чорноморського регіону запланована його участь у міністерській нараді НАТО в Брюсселі. За матеріалами Укрінформ.