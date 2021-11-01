Україна має намір скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року - Зеленський

Україна до 2030 року має намір скоротити викиди парникових газів на 65%, після 2060 року - домогтися кліматичної нейтральності, завив президент України Володимир Зеленський.

"Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших у Європі... Наші цілі до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше ніж 2060 року домогтися кліматичної нейтральності", - заявив Зеленський, виступаючи на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).

Він зазначив, що наразі за обсягом скорочення викидів Україна посідає 4-те місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН.

За словами Зеленського, Україна підтримує низку ініціатив кліматичної конференції, зокрема декларацію лісо - та землекористування.

"Важливим для нас є доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування, особливо в рамках Зеленого кліматичного фонду", - додав глава Української держави.

COP26 розпочався в Глазго 31 жовтня і триватиме до 12 листопада. Як очікується, у заході візьмуть участь представники з майже 200 країн. За матеріалами Інтерфакс-Україна.