Україна має непогані карти на руках проти "Північного потоку-2", - посол Мельник

Україна має непогані карти на руках для того, щоб газопровід "Північний потік-2" отримав "жовту картку" від нової коаліції в Німеччині.

Таку думку висловив посол України в ФРН Андрій Мельник, передає Укрінформ.

Посол зазначив, що позиція Києва в Берліні відома, про неї наша сторона постійно сигналізує.

За словами Мельника, питання долі "Північного потоку" не можна лишати на відкуп технічного регулятора, натомість потрібно не допустити, щоб майбутня коаліція самоусунулася політично з цього процесу.

"Саме над тим ми сьогодні працюємо і вимагаємо, щоб попри цей технічний процес сертифікації, який, ми сподіваємося, все-таки не завершиться успіхом Газпрому, щоб політична нова еліта, яка приходить до влади у Берліні, змогла виставити жовту карту "Північному потоку". Я думаю, що такий шанс у нас зберігається і ідеться не лише про позицію партії Зелених, так само і про позицію лібералів, що у нас непогані карти на руках. Я думаю, що гра ще далеко не завершена", - наголосив дипломат. За матеріалами Цензор.НЕТ