Україна може ввести нові санкції проти Білорусі

Кабінет міністрів розгляне пропозицію Міністерства закордонних справ про введення нових санкцій проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі 9 серпня 2020 го і насильства проти мирних демонстрантів. Про це зазначено в порядку денному Кабміну.

У документі наголошується, що санкція передбачає заборону на в'їзд в Україну, а також можливу заборону на володіння майном та іншими активами в Україні. Дія заходів, які може затвердити уряд, обмежується строком на три роки.

Остаточне рішення про введення обмежень проти білоруських громадян прийматиме Рада національної безпеки і оборони.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю після інциденту з літаком Ryanair, з якого спецслужби зняли співзасновника опозиційного Telegram- каналу NEXTA Романа Протасевича і його російську супутницю Софію Сапегу. Посольство Білорусі назвало припинення авіасполучення "абсурдом" і направило ноту, Україна відповіла, що політика режиму в Білорусі становить загрозу для всього світу.

28 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна не відкликає посла з Білорусі, так як є багато гуманітарних питань. У МЗС відзначали, що вже підготували санкції проти Білорусі.

24 червня ЄС ввів секторальні санкції проти Білорусі.

2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною. У МЗС України відповіли, що не отримували офіційних повідомлень про це. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ