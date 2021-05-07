Україна надасть Індії гуманітарну допомогу - Зеленський

Найближчим часом Індія отримає гуманітарну допомогу від України, щоб подолати критичну ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із засновником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою, передає прес-служба ОПУ в п'ятницю, 7 травня.

За словами Зеленського, Україна готова допомогти Індії в складній епідемічній ситуації, як колись Індія допомогла Україні в постачанні вакцини.

"Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України", - повідомив президент.

Сайрус Пунавала зазначив, що Індія вже поставила нашій країні півмільйона доз вакцини від коронавірусу. Він запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, як тільки індійський уряд відновить її експорт.

В Індії вже майже місяць зберігається критична ситуація з COVID. В країні майже кожен день фіксують нові антирекорди з кількості померлих за добу.

З 2 травня Україна закрила кордон для приїжджих з Індії. За матеріалами Слово і Діло.