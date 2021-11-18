Україна направила 8,5 тисяч силовиків на кордон з Білоруссю

Україна направила 8,5 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії й Держприкордонслужби на кордон з Білоруссю, щоб посилити його охорону від мігрантів.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає видання Die Welt.

"Це лише початок. Також може бути оголошено надзвичайний стан. Ми готові до всього", - зазначив Мельник. Країни G7 засудили Білорусь через розпалювання міграційної кризи на кордонах ЄС

Він нагадав, що українсько-білоруський кордон простягається між болотами й лісами, тож його досить важко контролювати.

"Ми стурбовані тим, що ця територія може бути використана для можливих провокацій", - пояснив дипломат.

Варто зазначити, 16 листопада внаслідок спроби нелегальних мігрантів організувати прорив на ділянці польсько-білоруського кордону постраждало 12 осіб, що охороняли кордон Польщі.

Треба сказати, міграційна криза на кордоні Білорусі з Європейським Союзом може бути прикриттям військової агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

До слова, ситуація з нелегальними мігрантами, які перебувають на білорусько- польському кордоні загострилася. Нелегали застосували до польських прикордонників зброю.

Нагадаємо, мігранти на кордоні з Польщею вийшли до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Велика група, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану. Повідомляють, що польські служби готові до будь-якого сценарію.

Як відомо, нелегальні мігранти на білорусько-польському кордоні почали писати звернення до ЗМІ та міжнародних організацій на обличчях своїх дітей, намагаючись запевнити спільноту в тому, що вони перебувають у жахливому становищі.

До того ж унаслідок загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду за участі прем'єр- міністра й очільників силових органів.

Так, 8 листопада, до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів з Білорусі. У Польщі вважають, що в такий спосіб самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається штурмувати кордон. Водночас білоруська сторона вкотре звинуватила Польщу в нібито витісненні нелегалів.

Після цього в Міністерстві оборони Польщі оголосили бойову готовність на кордоні з Білоруссю. Натепер там чергують понад 12 тисяч солдатів.

Зазначимо, що 12 листопада група нелегальних мігрантів на білорусько- польському кордоні прорвала загородження та змогла потрапити на територію Польщі. За попередніми оцінками кордон перейшли до 200 біженців з Білорусі.

Як повідомив очільник МВС Денис Монастирський, на державному кордоні України є десять ділянок через які нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити на територію країни. Він також анонсував проведення навчань з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю через загрозу напливу нелегалів.

Тим часом у зв'язку з кризовою ситуацією на польсько-білоруському кордоні, Україна додатково залучить до охорони кордону з Білоруссю 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліції. За матеріалами Прямий канал.