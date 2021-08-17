Україна направить нові літаки в Афганістан - РНБО

17 серпня Україна відправить ще один літак для евакуації українських громадян, і не тільки.

Про це "Україні 24" повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. "Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни - виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак знаходиться на території України, наступний повинен сьогодні відправитися до Афганістану, в Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, хоч би скільки потрібно було рейсів", - повідомив він, додавши, що питання евакуації контролює особисто президент Зеленський. "Періодично відбуваються зустрічі, він відбирає фахівців з цього питання, і ми це питання тримаємо на контролі. Шкода людей, які потрапили в таку ситуацію, але ще раз підкреслюю - вона для нас не була несподіванкою, абсолютно прогнозована ситуація", - сказав Данілов.

На тлі виведення американських військ та союзників США з Афганістану, бойовики ісламського радикального руху "Талібан" захопили кілька провінційних міст, а 15 серпня повідомили про захоплення столиці Кабула та цілковитої влади у країні.

За домовленостями із західними країнами, влада в Афганістані мала перейти до афганського уряду і президента Ашрафа Гані. Однак він не опирався діям талібів і залишив Кабул після захоплення міста ісламістами.

Пересічні жителі Кабула штурмують літаки в надії залишити країну після захоплення влади "Талібаном". Військові США відкривали вогонь у повітря, аби втримати контроль над натовпом. Кілька людей зірвалися з американського військового літака, що вилетів з аеропорту афганської столиці, і загинули.

Держави світу евакуюють свої дипломатичні місії з Кабулу. На сьогодні, у місті ще лишаються три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.

Тим часом бойовики "Талібану" оголосили загальну амністію для афганських чиновників і закликали жінок приєднатися до уряду.

За матеріалами UA.NEWS