Україна навчилася протистояти COVID-19 - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україні не варто боятися нові "хвилі" захворюваності на COVID-19, бо є досвід їх подолання.

Про це він заявив на форумі YES Brainstorming, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вистояли, не потонули і після цього жодні хвилі, я впевнений, нам не страшні. Ми знаємо, як їх долати, і у нас є з ким їх долати", - сказав глава держави.

За його словами, наразі в Україні дуже високий відсоток ліжок з киснем, а також низький відсоток смертності від коронавірусної хвороби.

Президент підкреслив, що українська економіка також вистояла, і зауважив, що ми не мали великого падіння ВВП у порівнянні з багатьма іншими країнами, які мають сильніші економіки і не мають війни.

Крім того, він відзначив, що в Україні було введено "адекватний карантин" у найсприятливіший час, а бізнес отримував підтримку від держави.

"Довгий час у нас не було вакцин, достатніх для мільйонів охочих. Потім у нас з'явилися мільйони вакцин, але раптом зникли мільйони охочих, бо хтось витратив мільйони на пропаганду як всередині країни, так і ззовні", - наголосив Зеленський, додавши, що нині в застосунку "Дія" вже є мільйони сертифікатів про вакцинацію.

Президент наголосив, що не можна сказати, що Україна ідеально і зразково впоралась із пандемією, але у світі немає жодної такої країни, яка б все зробила ідеально.