Україна не є частиною "руського мира" і ніколи нею не вважатиметься, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Україна належить до західного світу демократії й не є частиною "руського мира".

Про це він заявив під час спільної з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Стратегічно Росія має зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу, і Захід не дозволить Росії зруйнувати українську демократію і суверенітет. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть передати Росії. Україна не є частиною "руського мира" і ніколи такою не вважатиметься", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення. За матеріалами Цензор.НЕТ