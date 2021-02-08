Україна не закуповуватиме російську вакцину від коронавірусу - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V". Про це він сказав, виступаючи на форумі "Україна 30 коронавірус: виклики та відповіді"

"Ніякого підтвердження ефективності російської вакцини "Спутник V" не існує", - зазначив Зеленський.

У цьому контексті він заявив про те, що найкращою можливістю показати ефективність вакцини є глобальна вакцинація населення країни, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується "Спутника V", то кращий варіант переконати світ в якості твоєї вакцини - це введення глобальної вакцинації твого населення, мені так здається. Я вважаю, що, на жаль, в Україні поки немає своєї вакцини, у росіян є - це позитивно для їх населення. У них близько 140 млн людей, тому перед тим як нам пропонувати, необхідно забезпечити своє населення. Тоді це про лікування, тоді це про вакцинацію, тоді це не про політику", - додав президент.

Він заявив про те, що Україна буде закуповувати лише безпечні вакцини світових виробників.

"Ніякої офіційної інформації, що російська вакцина дає ефект 91%, ні від ВООЗ, ні від фахівців світових не існує. Глава ВООЗ сьогодні сказав, що є кілька ключових моментів, на які необхідно звернути увагу, один з них - фейки. Громадяни України - це люди і точно не кролики, на них експериментувати ми не маємо права", - заявив глава держави.

Також кажучи про вакцинацію в Україні, він підкреслив, що всі громадяни повинні отримати можливість вакцинуватися. Однак, він звернув увагу на те, що зараз є проблема з довірою людей до цього процесу.

"Ми повинні дати можливість вакцинуватися всім, але 50% у вакцинування не вірить", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він заявив, що "готовий вакцинуватися разом з військовими, як верховний головнокомандувач". Зеленський також висловив переконання в тому, що вакцинація для держслужбовців і тих, хто працює з людьми, повинна бути обов'язковою.

"Якщо люди працюють на державу і контактують з людьми, вакцинація повинна бути обов'язковою - лікарі, вчителі та інші", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Росія заявила про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусу в серпні. Однак тоді вчені з усього світу засудили сертифікацію вакцини, розробленої центром Гамалії, оскільки вона є недоречною і передчасною. Вакцина не пройшла випробування, які переконливо показують, що вона безпечна і ефективна для великих груп людей. Реєстрація вакцини викликала подив і протести навіть у самій Росії.

Про те, що Україна не буде закуповувати російську вакцину проти коронавірусу, вже заявляли міністр охорони здоров'я Максим Степанов і головний санлікар України Віктор Ляшко.

Разом з тим, за словами Зеленського, Україна отримає вакцину від виробників Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Крім того, в Україні планують охопити вакцинацією як мінімум половину населення протягом 2021 і початку 2022 року. За матерiалами Інтерфакс-Україна, ZN.ua