Україна неприємно здивована рішенням адміністрації США стосовно "Північного потоку 2"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнався про рішення адміністрації президента США Джо Байдена стосовно санкцій щодо "Північного потоку 2" через пресу і "був здивований кілька разів".

"Я кілька разів використовував слово "здивований", оскільки я дійсно був здивований кілька разів. Окрім рішення Сполучених Штатів, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу", - заявив Зеленський в інтерв'ю Axios.

"Це (газопровід "Північний потік 2"- ІФ) зброя, справжня зброя (...) в руках Російської Федерації", - сказав він.

"Це не дуже зрозуміло, (...) і я безумовно не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США", - зазначив президент України.

Зеленський вважає, що рішення Вашингтона не спрямоване на підтримку України. На його думку, воно може "послабити довіру" українців до США.

"Якщо вони побудують газопровід "Північний потік" в обхід України, то зрозуміло, що прийде час, коли в України більше не буде таких важелів впливу. Всі це повністю усвідомлюють", - заявив він.

"Ми розуміємо, що тільки США здатні зупинити це будівництво", - зазначив Зеленський.

Президент України заявив, що готовий зустрітися з Байденом віч-на-віч перед його самітом з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Розумію, що через наявні у Байдена плани і його жорсткий графік, це може не відбутися, але вибір залишається тільки за ним. Бувши гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю (Путіна і Байдена - ІФ) (...) Я впевнений, що якийсь контакт між нами, в тій чи іншій формі, цілком можливий", - сказав Зеленський.

Раніше Байден заявив, що подальші санкції проти "Північного потоку 2" були б "непродуктивні" для відносин США з Європою. На його думку, реалізація проєкту продовжиться, "тому що він і так майже повністю завершений". За матеріалами Інтерфакс-Україна.