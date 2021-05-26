Україна обговорила з Туреччиною підготовку до саміту Кримської платформи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм колегою з Туреччини Мевлютом Чавушоглу з яким обговорили низку тем, серед яких - саміт Кримської платформи, повідомляє МЗС України.

Під час телефонної розмови український дипломат висловив вдячність Туреччині за тверду позицію невизнання спроб Росії легітимізувати тимчасову окупацію Криму.

Також він подякував й за рішучу підтримку Туреччиною української ініціативи - Кримської платформи та загалом за принциповість у питанні щодо півострова.

"Київ і Анкара єдині у розумінні, що Крим - це Україна. Був, є і буде. Спроби легітимізувати тимчасову російську окупацію півострова приречені на провал", - наголосив Кулеба.

Чавушоглу підтвердив, що Туреччина безумовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах.

Турецький міністр запевнив, що турецька сторона готова взяти участь в установчому саміті Кримської платформи та її подальшій роботі. Й додав, що підтримка територіальної цілісності України й невизнання незаконної анексії Криму Росією є не просто давньою і послідовною політикою Анкари, але і справою принципу.

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США в середу рекомендував Схвалити законопроект, що передбачає заборону для американської адміністрації на визнання Криму російським.

Раніше державний секретар Ентоні Блінкен підтвердив участь США в "Кримській платформі", саміт запланований 23 серпня в Києві.За матеріалами ZN.UA