Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба

Україна обговорює з НАТО ініціативу об'єднання зусиль України, Туреччини, Молдови та Альянсу в питанні Чорноморського регіону.

Як інформує Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Співпраця між Україною та Туреччиною в питанні безпеки в Чорному морі є дуже тісною і відвертою. І ви знаєте, що поки Україна не є членом ЄС і НАТО, ми почали політику створення малих альянсів. Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО, плюс Україна, Туреччина і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз в різних столицях, в тому числі з НАТО", - сказав Кулеба на спільній з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу пресконференції у Львові в четвер.

Він підкреслив, що Україна готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки у зміцненні партнерства в питанні чорноморської безпеки.

"І ми ці кроки сьогодні з Мевлютом дуже чітко проговорили. Тому вважайте, що переговори в активній фазі", - додав Кулеба. За матеріалами Цензор.Нет