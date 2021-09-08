Україна очікує від ЄС на сміливі рішення щодо євроінтеграції - політики

Україна повинна виконати своє домашнє завдання на шляху до членства в ЄС. Водночас країни євроспільноти мають продемонструвати лідерство і не блокувати процес вступу України до Євросоюзу.

Про це йшлося під час дискусії на тему "Україна - ЄС: перспективи відносин у найближчі роки" під час XXX Економічного форуму у Карпачі на заході Польщі, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначив під час дискусії експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Україна після 2014 року провела велику роботу із запровадження безвізого режиму. Надалі, на його переконання, усе залежатиме від лідерства і здатності ключових осіб в Європі на сміливі рішення.

"Коли деякі європейські лідери кажуть, що вони втомилися, або що Україна не відповідає стандартам, то не будемо лукавити: вони бояться продемонструвати лідерство, щоб захистити цінності і ліквідувати загрозу Росії по відношенню також і до Заходу. Росія веде проти нас, європейців, серйозну гібридну та інформаційну війну. Відповідь має бути адекватною: сила відповіді має бути адекватна силі агресії", - підкреслив Гройсман.

Політик наголосив, що українська влада має розуміти внутрішній порядок денний і чітко виконувати усі необхідні пункти на шляху до євроінтеграції.

Він констатував, що Київ має зробити все необхідне, щоб усі частини Угоди про асоціацію з ЄС було виконано шляхом прийняття й імплементації відповідного законодавства.

"Україна має зробити рішучі кроки щодо встановлення верховенства права, у тому числі щодо захисту свободи слова і побудови сильних демократичних інституцій. З іншого боку Україна повинна отримати вже зараз абсолютно чіткий сигнал щодо перспективи членства в ЄС. Це зробить Європу сильнішою і відповідальною не тільки перед своїми громадянами, але і глобально перед світом", - наголосив експрем'єр України.

Своєю чергою віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська підкреслила, що українське суспільство під час Революції гідності зробило свій вибір на користь демократизації, боротьби з корупцією та зближення із Заходом. Вона назвала позитивом те, що реформи в Україні відбуваються.

Водночас польський політик звернула увагу на те, що, оцінюючи реформи, потрібно дивитися на Україну як країну, яка вже сім років поспіль протидіє російській збройній агресії. Вона нагадала, що за даними Єврокомісії 5 млн осіб в Україні безпосередньо відчули на собі наслідки війни на сході, а за даними ООН 3,4 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги.

"Як країні, яка бореться з такими проблемами, в оцінці європейських політиків, справно проводити реформи? Оцінюючи Україну, ми повинні мати перед собою ці дані й усвідомлювати, що в ситуації війни, яка ведеться, дуже складно ефективно реформувати країну. Але Україна це робить і це дуже важливо",- підсумувала Госєвська.

Голова офісу із залучення іноземних інвестицій Ukraineinvest Cергій Цівкач під час дискусії підкреслив, що Україна зараз запроваджує інвестиційні стимули для роботи з іноземними партнерами, зокрема і з країнами ЄС - державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Він зауважив, що Ukraineinvest як уповноважена установа вже приймає попередні заявки від потенційних інвесторів на підтримку.

"У нас вже є 26 попередніх заявок на суму 1,9 млрд дол. США. Ми дуже радіємо, що половина цих заявок приходить також і з-за кордону, зокрема від наших партнерів з Польщі і Литви. Це важливо, тому що ми повинні будувати економічне та промислове партнерство", - зазначив Цівкач.

Голова офісу Ukraineinvest зауважив, що співпраця з Польщею і Литвою розвивається найкраще серед країн Центрально-Східної Європи.

"Ми вже маємо заяви з Литви на понад 400 млн євро. Ми також розраховуємо на партнерство з Польщею у нафтогазовому секторі, з агропромисловими та іншими підприємствами в цієї країни", - повідомив Цівкач.

У польському курортному місті Карпач у вівторок, 7 вересня, розпочався ювілейний XXX Економічний форум, в якому беруть участь до трьох тисяч осіб. За матеріалами Укрінформ.