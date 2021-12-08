Україна отримає від Британії додатковий 1 млрд фунтів інвестицій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про чудові новини з Британії. Україна отримає додаткові інвестиції від Сполученого королівства у розмірі 1 млрд. фунтів стерлінгів. Про це Зеленський повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter .

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд. фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів із прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном. Розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд. фунтів", - написав Зеленський.

Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

Велика Британія перебуває на заключній стадії переговорів з Україною щодо продажу ракет для катерів і літаків.

Україна та Велика Британія підписали 8 жовтня 2020 року угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Український президент Володимир Зеленський назвав його історичним.

Договір покликаний замінити Угоду про асоціацію України та ЄС у торгівлі зі Сполученим Королівством після закінчення перехідного періоду Brexit. Ця угода передбачає кредитні гарантії у розмірі до lb2,5 млрд для британсько- українських торгових контрактів. У цю суму входять lb1,25 млрд, які спрямують на спільне виробництво ракетних катерів для ВМС ЗСУ. За матеріалами Twitter/Владимир Зеленский, ZN.ua