Україна перевірить своїх громадян, проти яких запровадили санкції США - Данілов

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України 14 травня обговорювали введення санкцій проти громадян України Сполученими Штатами. Про це секретар РНБО розповів на онлайн-брифінгу за підсумками засідання, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"Ми до них [до США] звернулися з офіційними документами, щоб вони нам по кожному громадянину України дали вичерпні відповіді: коли і на підставі чого були введені ті чи інші санкції, для реагування тут, на території України, по відношенню до цих всіх осіб. Якщо наші правоохоронні органи будуть вважати за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти, що стосуються їхньої роботи, якщо буде прийнято рішення по відношенню введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання всіх документів та їхньої обробки, ми будемо це робити на території нашої країни", - сказав Данілов.

Секретар РНБО сказав, що на сьогодні "достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких США ввели санкції".

"Окрім того, ми будемо звертатися до наших європейських партнерів, питати відносно всіх цих людей, тому що до певного часу, на превеликий жаль наша держава цими питаннями не займалася - ми не з'ясовували, чому, на підставі чого і хто вводив ті чи інші санкції. Після отримання такої інформації ми будемо по кожному громадянину приймати окреме рішення", - додав Данілов.

Секретар РНБО не назвав імен цих підсанкційних у США осіб, про яких знає українська влада. Але відомо, що в санкційних списках США перебувають український бізнесмен Ігор Коломойський, позафракційний народний депутат Андрій Деркач, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський і ще 10 осіб, яких у США вважають пов'язаними з Деркачем.

За матеріалами Гордон.