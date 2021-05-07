Україна попросила США про розширення тренувальної місії для ЗС України

Україна попросила США про розширення тренувальної місії для Збройних сил України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас є в порядку денному, ми вже озвучили це американській стороні, і вони вже почали над цим працювати, це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", - сказав Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

За його словами, під час візиту до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкена досягнуто домовленості, що буде проведено засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна-США.

"Щобільше, ми обговорили, як зробити цей інструмент більш ефективним для того, щоб він діяв на постійній основі й між засіданнями комісії робочі органи працювали над порядком денним", - пояснив Кулеба.

Крім того, міністр зазначив, що під час візиту також йшлося про відновлення посади спецпредставника США в переговорах з питань України.

"Ми озвучили своє бачення з цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують його і повернуться до нас з відповіддю", - зазначив він. За матеріалами Інтерфакс-Україна.