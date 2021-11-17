Україна попросила у ЄС допомоги для облаштування кордону з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів, повідомляє пресслужба глави держави.

Сторони, серед іншого, обговорили загострення ситуації на європейсько - білоруському та українсько-білоруському кордонах. Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії.

"Президент України поінформував очільницю Європейської комісії про кроки, які здійснює наша держава з метою посилення безпеки на українсько- білоруському кордоні. У цьому контексті було обговорено шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що Зеленський під час розмови з очільницею Єврокомісії заявив, що Україна готова знизити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива. За матеріалами LB.ua