Україна посилює охорону кордону з Білоруссю

Україна посилює захист на кордоні з Білоруссю та готова до можливих провокацій. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, ситуація на кордоні повністю контролюється, повідомляє "РБК - Україна".

"Сусіди повинні усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховано ймовірні напрямки, якими можуть дістатися України мігранти", - розповів він.

Єнін зазначив, що вживаються заходи щодо інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю.

За його словами, органи охорони держкордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками та службовими собаками.

Нагадаємо, на білорусько-польському кордоні з 8 листопада знаходиться група приблизно з 4 тисяч мігрантів, які намагаються потрапити через Польщу до Німеччини. Напередодні вони намагалися прорвати кордон.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потоками мігрантів керують спецслужби Білорусі. У відповідь Олександр Лукашенко, який відреагував на кризу з мігрантами на кордоні з Польщею, назвав боротьбу польських військових проти мігрантів шантажем і пригрозив втручанням Росії в ситуацію. За матеріалами "Слово і діло".