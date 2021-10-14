Україна повинна мати сценарій звільнення окупованих територій військовим шляхом, - Аваков

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає розробити сценарій звільнення окупованих територій Криму та ОРДЛО з використанням усіх сучасних форм озброєння і стратегій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексголова МВС написав у колонці на "УП".

"Не можна розраховувати на успіх, добровільно прирікаючи себе на поразку... Відтак дивно чути від деяких армійських генералів, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу.

Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов'язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій", - говориться в повідомленні.

За словами Авакова, вкрай потрібно закріпити на державному рівні Стратегію деокупації та реінтеграції не лише Криму, а й Донецької та Луганської областей. Таку стратегію прийняли ще у 2018 році на рівні МВС.

Крім того, на думку ексміністра внутрішніх справ, Україна повинна приєднатися до формування нової стратегії безпеки ЄС.

Аваков нагадав, що минулого тижня у Словенії відбулася нарада 27 лідерів Євросоюзу: "Під час зустрічі за зачиненими дверима і в умовах повної конфіденційності лідери ЄС, нарешті, досягли прогресу щодо необхідності переформатування оборонної стратегії. Напрацювання нового документа планують завершити і представити до наступного Саміту НАТО восени 2022 року в Мадриді".

Ексголова МВС зазначив, що Україна повинна приєднатися до колективної безпеки ЄС, "поки нехай і в позаблоковому статусі".

"Адже побудова оборонної моделі Європи без участі нашої держави - буде щонайменше неповною. В гіршому сценарії - може виявитися стратегічно помилковою", - підсумував Аваков.