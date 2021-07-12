Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску "Північного потоку - 2" - Меркель

У Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського. За підсумками зустрічі вони дали спільний брифінг.

Ангела Меркель зазначила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску "Північного потоку-2".

"Ми хочемо домогтися того, щоб залишився транзит газу через Україну і в майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу, навіть після завершення будівництва Північного потоку-2", - заявила канцлер Німеччини.

Коментуючи слова Зеленського про обговорення "Північного потоку-2" в рамках "Нормандської четвірки", канцлер ФРН Меркель заявила, що транзит газу через Україну може бути предметом переговорів "Нормандської четвірки", але не є частиною процесу врегулювання конфлікту.

Меркель зазначила, що Німеччина серйозно сприймає побоювання з боку України, в зв'язку з чим планує підняти відповідне питання під час свого візиту в США.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський в Берліні не планує обговорювати з канцлером Німеччини Ангелою Меркель компенсацію за реалізацію проекту російського газопроводу "Північний потік - 2".

Відзначимо, що уряд Німеччини, попри на численні заяви про необхідність зберегти транзитний потенціал України в разі добудови "Північного потоку-2", підготувало варіанти компенсації, якщо наша країна позбудеться транзиту

"Позиція Володимира Зеленського така, що" Північний потік - 2 "- це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, думаю, про будь-які економічні компенсації мови не буде йти. Президент України намагається зупинити будівництво" Північного потоку - 2 ". Якщо не вдасться це зробити, то тоді ми говоримо про гарантії безпеки - повернення тимчасово окупованих територій, а не грошову компенсацію", - заявив Никифоров в понеділок.

У вересні в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу, після чого в уряді, швидше за все, з'явиться чорно-зелена коаліція. Коаліцію християнських демократів і "зелених" в Києві розглядають як одну з найбільш сприятливих для України, чекаючи, зокрема, перезавантаження політики по "Північному потоку-2". За матеріалами ZN.UA.