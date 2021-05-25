Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення було прийняте як реакція на примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську. Про це він написав у Telegram.

"Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - написав він.

Зазначається, що українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив термінову посадку літак Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс. Спочатку повідомлялося про можливе замінування повітряного судна, до аеропорту стягнули пожежних і карети "швидкої допомоги". Згодом стало відомо, що на борту літака знаходиться опозиційний журналіст Роман Протасевич, його затримали. Інформацію про затримання Протасевича підтвердили в МВС Білорусі. На батьківщині журналіст є підозрюваним за статтею 293 КК Білорусі, йому може загрожувати смертна кара.

Раніше про припинення авіаперельотів над Білоруссю повідомила латвійська компанія airBaltic. Аналогічний крок анонсувала польська авіакомпанія LOT.

Литва з 25 травня забороняє прибуття і відправлення з країни літаків, маршрут яких проходить через Білорусь. Українські авіакомпанії також перенаправляють свої рейси в обхід білоруського повітряного простору. За матерiалаии ZN.UA