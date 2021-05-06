Україна проситиме у Штатів системи ППО та антиснайперські технології - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорить "список" військової підтримки США із держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN, передає Укрінформ.

В рамках цього Україна проситиме про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології, зазначив український міністр.

"Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї - ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США", - сказав Кулеба, додавши, що "ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Воно повинно бути взаємовигідним".

Кулеба зазначив, що хоче, щоб Україна розглядалася США як "східний кордон демократії" у Центральній Європі та регіоні Чорного моря та була інтегрована у Захід, включно з НАТО.

Щодо членства в НАТО міністр наголосив, що Україна повинна мати чітку дорожню карту вступу в Альянс. "І тут США можуть нам допомогти", - відзначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" в ніч на 6 травня.

Під час візиту Блінкен зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.