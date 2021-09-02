Україна розраховує на допомогу США в боротьбі з енергетичною зброєю Росії - Зеленський

Україна припускає, що США нададуть їй підтримку у випадку, якщо Росія загрожуватиме Українській енергетичній безпеці за допомогою своєї зброї - газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 2 вересня на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання телеканалу "Україна 24".

"Є деякі гарантії, про які говорив пан президент зі мною особисто. Він розуміє, що це пріоритетне питання сьогодні для України. Але ці гарантії будуть ще розроблятися. Ми з довірою ставимося один до одного, я маю на увазі наші країни. З усім тим, ми всі повинні мати деталі, а деталі завжди прив'язані до людей, які повинні за це відповідати... Бажання Сполучених Штатів, те, що я чув сьогодні принаймні, якщо будуть порушуватися українські права і якщо буде підійматися питання енергетичної безпеки, Сполучені Штати будуть готові до впровадження санкційної політики - сказав президент.

Зеленський додав, що він заявив Байдену - Україна буде боротися з "ПП-2" всіма силами та незважаючи ні на що.

Росія тим часом навідріз відмовляється нарощувати обсяги транзиту через Україну, щоб мати можливість шантажувати Європу поставками газу. По суті, це цілеспрямована політика Москви та "Газпрому". За матеріалами Слово і Діло.