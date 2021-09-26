Україна розраховує на сприятливу коаліцію після виборів у ФРН - Кулеба

Україна ще до виборів у Німеччині проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і нині розраховує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин.

Про це сказав у неділю, 26 вересня, в ефірі "ТСН. Підсумки тижня" глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

Кулеба зауважив, що президент Зеленський багато спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Сам міністр мав перемовини з очільником соціал-демократів Олафом Шольцом. Саме у цих політиків є найбільше шансів стати канцлерами.

"Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань", - наголосив Кулеба.

Міністр зауважив, що Німеччина є тією країною, в якій для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах необхідна саме така довгострокова та системна робота.

"Ім'я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин", - заявив міністр.

Розвиток відносин зі стратегічними партнерами, до кола яких входить Німеччина, є одним з ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, переконаний глава МЗС.

26 вересня в Німеччині проходили вибори до Бундестагу.

Згідно з останніми даними, розрив між ХДС/ХСС і СДПН продовжує звужуватися.

Перші мають 24,4%, другі - 25,6, СВД - 11,6 "Зелені" - 14,7%, "Альтернатива дня Німеччини" - 10,3%, Ліві - 5%.

У Бундестаг 20 скликання наразі проходять 756 депутатів, але ця кількість може зрости.