Україна шукатиме інше місто замість Мінська для перемовин ТКГ після карантину

Українська делегація в Тристоронній контактній групі, коли завершиться пандемія, не буде їхати до Мінська на перемовини щодо Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, у Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів у Мінськ для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну та інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки що знаходиться під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території", - сказав він.

Резніков уточнив, що наразі у Білорусі домінує антиукраїнська риторика. На його думку, українські військові вже взяли це до уваги.

До початку пандемії Тристороння контактна група збиралась на перемовини у Мінську, проте через коронавірус консультації відбуваються у режимі відеоконференцій.

За матеріалами pravda.com.ua/