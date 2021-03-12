Україна та Ізраїль можуть ввести "зелені паспорти"

Після розмови з президентом Австрії, глава української держави зідзвонився з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, з яким насамперед обговорив вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Особливу увагу співрозмовники приділили протидії поширенню коронавірусу. Зеленський відзначив успіх ізраїльтян у питанні вакцинації населення. Напередодні Нетаньяху заявляв, що Ізраїль подолав пандемію.

"Дякую вам за допомогу, за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцин", - сказав Зеленський.

Також вони обговорили можливість взаємного визнання сертифікатів про щеплення - т.зв. зелених паспортів, за допомогою яких можна буде відновити туризм і регулярне авіасполучення між країнами.

"Зелені паспорти" відкривають можливість для мандрівок між Україною та Ізраїле", - зазначив український лідер.

Нетаньяху теж погодився, що "зелені паспорти" будуть корисними для економік обох країн.

Президент України і прем'єр Ізраїлю обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленський розповів, які кроки Київ робить для врегулювання конфлікту, а також подякував Нетаньяху за підтримку України.

Наостанок Зеленський запросив Нетаньяху до Києва на святкування 30-ї річниці незалежності України, повідомляє "Сьогодні".