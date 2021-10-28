Україна та Швейцарія домовилися про визнання COVID-довідок та виробництво апаратів ШВЛ

Сьогодні, 28 жовтня, Україна та Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів. Це сталося під час зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом, передає пресслужба МЗС.

Як зазначається, Кулеба та Кассіс приділили увагу спільним зусиллям щодо подолання пандемії COVID-19.

Вони привітали готовність держпідприємства Новатор запустити найближчим часом виробництво апаратів штучної вентиляції легень на базі швейцарських технологій та фінансування, аби посилити можливості українських лікарень.

"Україна та Швейцарія також завершили процедуру взаємного визнання документів про вакцинацію від COVID-19, що сприятиме спрощенню поїздок наших громадян", - зазначив Кулеба.

22 жовтня голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький висловив побоювання, що через масове підроблення документів про вакцинацію від коронавірусу в Україні країни Євросоюзу можуть відмовитись визнавати українські COVID-сертифікати. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ