Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонного партнерства - Зеленський

Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства, заявив президент України Володимир Зеленський 31 серпня.

"Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше 31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Адміністрація Байдена заявила про такі наміри в повідомленні до Конгресу. Як ідеться в документі, пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення військової активності Росії вздовж її кордону" та через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

"Необхідно терміново усунути значні прогалини в спроможності України для посилення стримування з огляду на поточні російські загрози", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами Радіо Свобода.