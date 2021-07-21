Україна та Угорщина підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між урядом України та урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 21 липня, повідомляє "Суспільне".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, прийняття розпорядження створить правові підстави для подальшого підписання угоди між урядами України та Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені та подальшу її реалізацію.

Зазначається, що реалізація постанови не потребує коштів з бюджету та громадського обговорення, однак він позитивно вплине на здобувачів освіти - учнів, аспірантів, студентів, викладачів, вчителів та науковців. Від України угоду підпише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.