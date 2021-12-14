Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї в НАТО — Кулеба

Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівлі Києвом збройних систем для протистояння російській агресії через Агентство НАТО з підтримки та постачання.

Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.

Глава МЗС нагадав, що раніше Україна отримала доступ до системи оборонних закупівель НАТО, що означає, що Міністерство оборони може напряму купувати у союзників зброю чи військове обладнання.

«У нас дійсно є певні дискусії з деякими членами Альянсу з приводу того, як вся система функціюватиме, але я переконаний, що ми маємо говорити про це з ними наразі на двосторонньому рівні як дипломати», - сказав він.

На думку Кулеби, це не є невирішуваною задачею.

«Ми цілком можемо її вирішити в переговорах і вчора ми з пані Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій», - зауважив міністр.

Глава української дипломатії також додав, що його німецька колега Анналена Бербок має чітке розуміння загрози з боку Росії та ризики «Північного потоку-2». За словами Кулеби, Бербок також відзначила, що застосування не тільки букви, але й духу третього енергетичного пакета ЄС до «Північного потоку-2» є абсолютною беззастережною вимогою до цього політичного газопроводу.

13 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.