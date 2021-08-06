Україна відправляє до Греції загін вогнеборців

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив рішення про направлення зведеного загону українських вогнеборців до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами. На виконання завдання Президента Володимира Зеленського уряд на позачерговому засіданні схвалив проєкт протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї країни", - написав Шмигаль.

Він запевнив, що Україна завжди готова допомогти й підтримати партнерів, і побажав Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію.

У Греції через спеку вирують лісові пожежі. Зокрема, на півночі від Афін пожежа вийшла з-під контролю, евакуювали тисячі жителів.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 пожежників на допомогу у боротьбі з лісовими пожежами у цій країні.