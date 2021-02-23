Україна виходить ще з двох угод СНД - Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав Указ No 70/2021 "Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав", передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Зокрема, згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна.

Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради.

Крім того, згідно з указом Глави держави, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті. Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.

У своєму указі Президент поставив завдання Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

17 лютого Кабінет міністрів погодив припинення дії Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку СНД.

За даними МЗС, наприкінці 2018 - на початку 2019 року Кабінет міністрів України денонсував шість угод України з СНД, а після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД зведена до мінімуму. За матеріалами УНН.