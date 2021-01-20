Україна виконала всі умови для нормандського саміту, - голова ОБСЄ

Голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі умови для проведення наступного "нормандського саміту" за участі України, Росії, Німеччини та Франції, однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань. Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"На саміті в Парижі в грудні 2019 року досягли угоди про нову зустріч "нормандської четвірки" при виконанні певних умов. Україна виконала всі умови. Росія - на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як пройдуть переговори, від того, як буде досягнута домовленість виконувати ці умови", - зазначила Лінде.

Крім того, очільниця ОБСЄ виключила можливість участі ОБСЄ в "нормандському форматі", оскільки він ефективний і в нинішньому складі.

Також Лінде пояснила, чому називає те, що відбувається на Донбасі, конфліктом.

"Я не можу використовувати таку термінологію (війна, - ред.), бо я голова в ОБСЄ, а це - консенсусна організація, яка вимагає згоди 57 країн. Іноді це допомагає, тому що означає, що будь-яке наше рішення підтримують усі 57 держав. Але це також означає, що я, як голова організації, не можу вийти за спільну позицію і маю використовувати загальну лексику", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж вихідних, з 15 по 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення режиму припинення вогню.

За матеріалами ZIK.