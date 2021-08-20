Україна використає час перед запуском Nord Stream 2 для захисту своїх інтересів - Президент

Україна має використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки час, необхідний для запуску газогону «Північний потік – 2».

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам видань з країн Нормандської четвірки та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» та «Новая газета», передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами Зеленського, тема «Північного потоку – 2» – серед пріоритетних у порядку денному його зустрічі з Президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні.

«Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення «Північного потоку-2» залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів», – сказав Президент України.

За його словами, навіть після закінчення будівництва цього трубопроводу є ймовірність, що він не запрацює.

Коментуючи наміри США та Німеччини інвестувати мільярд доларів у відновлювану енергетику України як компенсацію збитків від запуску проєкту «Північний потік – 2», Зеленський наголосив, що наша країна втратить від припинення транзиту газу через свою територію близько 2 млрд дол. на рік.

Крім того, може відбутися зростання цін на газ для українських споживачів, оскільки українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

«Північний потік-2» – це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти», – наголосив глава держави.

На його думку, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва «зеленого» водню.

«Технічно ми навіть змогли б транспортувати «зелений» водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку», – резюмував Президент.

За матеріалами Укрінформ.