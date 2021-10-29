Україна використовує безпілотники Bayraktar лише для захисту - Зеленський

ЗСУ використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Сході з боку супротивника.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата Bayraktar у районі проведення Операції об'єднаних сил на сході, інформує Офіс Президента.

"Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов'язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо...До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна", - сказав Президент.

Глава держави наголосив, що й безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

"Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом", - зауважив Зеленський.

В Одесі 29 жовтня Президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому було розглянуто питання початку опалювального сезону, боротьби з поширенням коронавірусу та розвитком портів України.

26 жовтня в зоні ООС вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько- терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Але окупанти не реагували.

Тож, щоб змусити ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. За матеріалами Укрінформ.