Україна вимагає пояснень від Мінська щодо слідчих дій бойовиків "ЛНР" з Протасевичем

Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення щодо інформації про "слідчі дії" бойовиків так званої "ЛНР", пов'язані із затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.

"Ніякої "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації. Повідомлення про проведення "слідчих дій" в Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб'єктності", - заявив Ніколенко.

Зі слів дипломата, це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича було розіграно за російським сценарієм.

Росія, на думку МЗС, не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний.

Таке зближення безумовно посилює ризики для України. І воно буде враховане під час ухвалення державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки, наголошують у відомстві.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - заявив речник.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, начебто бойовики "ЛНР" заявили про те, що провели слідчі дії в Білорусі, пов'язані із затриманим опозиційним журналістом Романом Протасєвічем, а також заявили про нібито "наявність доказів" його причетності "до вбивств жителів на Донбасі". За матеріалами УНН.