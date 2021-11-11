Україна визнала концентрацію російських військ на кордоні

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні вперше за два тижні визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.

Досі, попри повідомлення західних ЗМІ, українська влада заперечувала нарощування сил РФ на кордоні.

1 листопада це відкинуло міноборони, 2 листопада секретар ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав це "свідомою дезінформацією", а 8 листопада збільшення військ РФ заперечили в парламентському комітеті нацбезпеки.

Проте 11 листопада президент Зеленський повідомив, що йому надали дані західні партнери про "активне переміщення російських військ вздовж українських кордонів та збільшення їхньої концентрації".

"Увесь світ чітко бачить, хто саме хоче миру, а хто концентрує майже 100 тис. військових на нашому кордоні", - заявив Зеленський.

Президент додав, що українська армія та розвідка готові до будь-якого сценарію, а на восьмому році війни така поведінка РФ "не дивує і не лякає".

Водночас Зеленський розкритикував тих, хто в соцмережах та в медіа "здійняв ґвалт".

"Шановні, обстріли, скупчення та переміщення військ відбувається на фронті восьмий рік поспіль. Психологічний тиск Росії на нас давно не діє, - заявив президент. - Ваша паніка точно не допоможе, але може допомогти противнику, може стати частиною інформаційної війни та принести країні не меншу шкоду, ніж бойові дії".

За матеріалами BBC Українська служба.