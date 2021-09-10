Україна враховує потенційну небезпеку російсько-білоруських навчань "Захід-2021" - Джапарова

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід 2021", які щойно розпочалися у безпосередньому наближенні до кордонів України, несуть потенційну небезпеку та є проявом постійної загрози з боку країни-агресора, з якою стикається і яку враховує Україна.

Про це сьогодні під час віртуальної дискусії "Крим - дорога до деокупації", що відбулася під егідою брюссельської дослідницької установи Martens Centre, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу щодо готовності України реагувати на загрози.

"Захід-2021 - це спільні військові навчання Росії і Білорусі. Будь-які подібні навчання, які проводяться поблизу кордонів України, мають потенційну небезпеку. І це стосується не лише військових навчань, це - постійна загроза, яку ми відчуваємо. Це те, що ми маємо усвідомлювати та координувати, в тому числі в рамках Кримської платформи. Дозвольте мені також нагадати, що армія України не є у тому стані, в якому вона була у 2014 році, вона набагато більш спроможна сьогодні. Ми, як країна, як суспільство, доклали багато зусиль та виділили бюджет, щоб військо України було здатне на відповідь у випадку реальної небезпеки", - сказала український дипломат.

Вона нагадала про оголошенні сьогодні рішення Лукашенка і Путіна проводити спільну макроекономічну політику, спільну політику в обороні та на ринку нафти й газу.

"Ці процеси відбуваються поряд з Україною. Оскільки ми маємо 2000 кілометрів кордону з Росією і понад 1000 кілометрів - з Білоруссю, - для нас це велика небезпека просто на наших кордонах. Безумовно, ми будемо використовувати будь-які інструменти, щоб відповісти на таку небезпеку", - зазначила Джапарова.

Вона нагадала, що такий міжнародний інструмент як Кримська платформа, концентрується не лише на питаннях міжнародного права або захисту прав людини, вона також розглядає питання, що пов'язані із безпекою й обороною.

"Ми знаємо про небезпеку, що виходить з мілітаризації Криму Росією. Але це стосується не лише України. Ми переконані, що це стосується набагато більш широкого регіону, ніж лише Чорноморський регіон", - додала представниця МЗС України.

Як повідомлялося, 10 вересня Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання "Захід-2021" за участю близько 200 тис. військовослужбовців, більш як 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, більш як 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

За матеріалами Укрінформ.