Україна зацікавлена у зустрічі з Путіним у будь-якому форматі - Зеленський

Україна зацікавлена у зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Сьогодні Україна, Німеччина і Франція зацікавлені у зустрічі в "Нормандському форматі". Україна зі свого боку зацікавлена у зустрічі з президентом Російської Федерації у будь-якому форматі

Президент нагадав про нещодавні переговори у відеоформаті з лідерами ФРН та Франції, після чого європейські партнери провели переговори з президентом РФ.

"Я не знаю всіх деталей їхньої зустрічі, зрозуміло чому. Але, ті речі про які ми говорили - вони не були конфліктними, і ми готові до деяків кроків вперед, щоб зустріч відбулась... Думаю, відсоток того, чи буде зустріч (лідерів "нормандського формату" - ред.) , залежить від Росії", - додав він.

За підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбувся 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі обговорити наявність "передумов до можливої організації при доцільності і нормандського саміту".

Раніше в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.