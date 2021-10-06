Україна захищатиме Саакашвілі, він наш громадянин, - Кулеба

Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашвілі як громадянин України отримає повну підтримку і захист з боку українських консульських служб.

Як інформує Цензор.НЕТ, в цьому запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

"Позиція Української держави така: незалежно від прізвища і соціального статусу громадянин України користується повною підтримкою і захистом України у будь-якій точці світу. Тому пану Саакашвілі надається той самий обсяг консульського сприяння і допомоги від Української держави, який надається іншому громадянину, котрий потрапляє в халепу за кордоном", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що подальші дії залежатимуть від того, які процесуальні кроки робитиме грузинська влада щодо Саакашвілі.

"Але ми його захищатимемо, оскільки він наш громадянин", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.