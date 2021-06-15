Україна залишається у пріоритеті ОБСЄ, - Кулеба
Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба зустрівся з очільницею ОБСЄ Анн Лінде.
Про це він повідомив у Twitter.
Він привітав голову ОБСЄ у Києві та підкреслив, що це вже її другий візит до української столиці.
"Україна залишається у пріоритеті ОБСЄ на тлі загроз, які Росія продовжує становити для безпеки та стабільності не лише нашої держави, але й Азовського та Чорного морів і ширшого регіону", - зазначив він.
Вітаю Анн Лінде у Києві. Це вже другий візит Діючої голови ОБСЄ з початку 2021 року. Україна залишається у пріоритеті ОБСЄ на тлі загроз, які Росія продовжує становити для безпеки та стабільності не лише нашої держави, але й Азовського та Чорного морів і ширшого регіону. pic.twitter.com/mwhOdx7L7l
- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 15, 2021
Слова Кулеби про те, що Україна залишається на порядку денному ОБСЄ також підтвердила сама Лінде в Twitter.
"Поглиблена дискусія з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо кризи в Україні і довкола неї, на першому місці в порядку денному ОБСЄ. Зосереджуємось на кроках щодо забезпечення сталого вирішення конфліктів відповідно до міжнародного права та зобов'язань", - зазначила вона.
In-depth discussion with Foreign Minister @DmytroKuleba on the crisis in and around #Ukraine, high on the #OSCE2021SWE agenda. Focus on steps towards sustainable conflict resolution in line with international law and @OSCE commitments. pic.twitter.com/wz7litxlH5
- Ann Linde (@AnnLinde) June 15, 2021
13-15 червня голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. За матеріалами rubryka.com