Україна залишається у пріоритеті ОБСЄ, - Кулеба

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба зустрівся з очільницею ОБСЄ Анн Лінде.

Про це він повідомив у Twitter.

Він привітав голову ОБСЄ у Києві та підкреслив, що це вже її другий візит до української столиці.

"Україна залишається у пріоритеті ОБСЄ на тлі загроз, які Росія продовжує становити для безпеки та стабільності не лише нашої держави, але й Азовського та Чорного морів і ширшого регіону", - зазначив він.

Слова Кулеби про те, що Україна залишається на порядку денному ОБСЄ також підтвердила сама Лінде в Twitter.

"Поглиблена дискусія з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо кризи в Україні і довкола неї, на першому місці в порядку денному ОБСЄ. Зосереджуємось на кроках щодо забезпечення сталого вирішення конфліктів відповідно до міжнародного права та зобов'язань", - зазначила вона.

In-depth discussion with Foreign Minister @DmytroKuleba on the crisis in and around #Ukraine, high on the #OSCE2021SWE agenda. Focus on steps towards sustainable conflict resolution in line with international law and @OSCE commitments. pic.twitter.com/wz7litxlH5

13-15 червня голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. За матеріалами rubryka.com