Україна запросила Меркель на саміт "Кримської платформи"

Україна запросила канцлера Німеччини Ангелу Меркель на саміт "Кримської платформи" 23 серпня 2021 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Німеччині за те, що ця ініціатива підтримується, і що підтримана ідея проведення саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Україні. Ми очікуватимемо канцлера Німеччини на цьому заході, їй відправлено запрошення. Ми вважаємо, що Крим - це питання, яке заслуговує найвищої уваги, тому що Німеччина завжди послідовно виступала на захист міжнародного права і прав людини, а важко собі наразі уявити в Європі місце, де міжнародне право і права людини порушуються гірше, ніж коли- небудь після завершення Другої світової війни", - сказав Кулеба на прес- конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні в середу.

Своєю чергою Маас зазначив, що Крим не зникає з порядку денного.

"Це видно вже з того, що я як голова ради міністрів у Раді Європи ще раз наголосив і назвав анексію Криму такою, що суперечить міжнародному праву. Це не зміниться. Позиція наша залишається, ми підтримуємо українську ініціативу створити "Кримську платформу", - додав він.

Глава МЗС запевнив, що Німеччина також підтримує проведення саміту "Кримської платформи", який запланований в Україні. За матеріалами Інтерфакс-Україна.